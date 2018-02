Na weken gevangen: 'Bijna stopte koe Hermien met ademen'

De operatie om de al weken loslopende, bekendste koe van Nederland te vangen was de afgelopen dagen in het geheim op gang gekomen. Nadat meerdere pogingen om haar te verdoven op niks waren uitgelopen, gaf eigenaar Herman Jansen eind januari nog aan het dier rust te willen gunnen . Maar dat bleek na vorig weekeinde een slecht idee. Het dier liep bij de bossen in Lettele op de openbare weg en de gemeente Deventer plaatste zelfs borden: ‘Pas op, loslopend wild’. ,,Het werd te gevaarlijk", aldus eigenaar Jansen. En dus werd dierenarts Peter Klaver ingevlogen, nadat verschillende dierenartsen in de buurt weigerden nog in actie te komen. ,,Vanwege alle publiciteit was het lastig nog iemand te vinden’’, zei Jansen. ,,Te hoog afbreukrisico. Maar ik ben enorm opgelucht dat het gelukt is. Hermien hoeft niet naar de slager, om afgemest te worden, maar gaat naar het rusthuis. Dan is iedereen blij’’, zei hij gisteravond laat na de geslaagde poging Hermien te vangen.

Spannend

Onder een deken

De jager werd echter ziek. ,,Bijna moest de actie worden afgeblazen, want ik kan niet tegelijk schieten en coördineren", zegt Klaver. Maar hij wist collega Dick Blaauboer uit Groesbeek te strikken. ,,Een ouwe taaie zeventiger. Hij zei er zelfs zijn carnaval voor af." Klaver prepareerde de verdovingspijl - zonder zender - en Blaauboer nam rond 17.00 uur bij de schuur plaats in een bak voorop een tractor. Verstopt onder een deken, zijn ogen en geweer gericht op de plek waar Hermien normaal altijd opdook. Zo ook gisteravond. ,,Dit keer liep Hermien alleen de stal niet in. Misschien had ze door dat wij daar zaten’’, zegt Klaver, ,,want ze kwam dit keer vanaf de bosrand richting schuur maar liep niet verder. Alsof ze ons door had.’’ Een teamlid pakte een nachtkijker, maar de losgebroken koe leek verdwenen. Daarna werd een grote lamp van een tractor op het veld gericht. ,,En daar stond ze. Ze bleef staan."

'Het moest'

Klaver en Blaauboer liepen met zaklampen het veld in. ,,We waren alleen het geweer vergeten", zegt Klaver. ,,Gelukkig bleef Hermien steeds staan. We besloten haar bij het schijnsel van een zaklantaarn neer te schieten. Dat is tegen alle regels in, maar het moest."



Het schot was in één keer raak. Hermien bleef staan en begon na vier minuten te zwalken. Ze ging tegen de grond. ,,Toen is er een tractor heen gereden en werd ze met een mat in groggy toestand de veewagen in getrokken."



Het was spannend. Het gebruikte verdovingsmiddel - een preparaat met Immobilon - is zwaar. ,,Hermien stopte bijna met ademhalen, we moesten haar een tegenmiddel geven", aldus Klaver. En dan is het oppassen. ,,Als een dier dan wakker wordt, worden ze vaak agressief. En denk je eens in: een vleeskoe van 700 kilo, die niet als een melkkoe met een fles is grootgebracht. Die koeien zien mensen nog steeds als de vijand."