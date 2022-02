Na vijf jaar onderzoek móést nieuwe ‘verrader’ Anne Frank wereldnieuws worden

Elise Tak schrok zich wezenloos, toen ze maandag 17 januari de koppen zag. Het stond er echt, zwart op wit: de Joodse notaris Arnold van den Bergh zou volgens nieuw onderzoek Anne Frank hebben verraden. Niet alleen op de voorpagina’s van De Volkskrant, NRC Handelsblad, Het Parool en bij de NOS. Nadat de Amerikaanse zender CBS er op zondagavond groot mee had uitgepakt in het programma 60 minutes, namen media in de hele wereld het nieuws over. Van de Süddeutsche Zeitung tot The Times of Israel.