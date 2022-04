Na tien jaar opent de Floriade: een bruisende plek of zonde van je geld?

‘Rest van de wereld kijkt met verbazing, ze zijn enorm jaloers’

,,Het gaat uitstekend met mij”, zegt directeur van de Floriade Hans Bakker het weekend voor de opening. ,,We zijn redelijk on track. Alles wat klaar moest zijn, is klaar. Wel moet er nog veel gebeuren, maar dat is altijd zo bij dit soort evenementen. Dan gaat iedereen op het laatst in de hoogste versnelling.”

Bakker heeft jarenlange ervaring als directeur van de Amsterdamse RAI. De Floriade, die maar eens in 10 jaar voorkomt, is daar niet mee te vergelijken. ,,Dat is een deel van het probleem. Je kan niet elk jaar een wereldtentoonstelling doen.”

Met het thema growing green cities is de tentoonstelling in Almere volgens hem ook actueel voor jongeren. Immers moeten de jonge generaties duurzaam leren leven. ,,Dus er is genoeg te zien voor hen! Ook al is onze doelgroep traditioneel 40 plus.” Bakker omschrijft de expo als the place to be voor iedereen die nieuwe inzichten op wil doen. Of het nu gaat om je eigen tuin of een toekomstige stad met slimme straatverlichting. ,,Een paar maanden lang staat de mooiste tuin van de wereld in Almere.”

Volledig scherm Hans Bakker, directeur van de Floriade BV. © Maarten Feenstra

Bakker weet dat we in Nederland onze schouders erover ophalen. Maar de rest van de wereld kijkt met verbazing, stelt hij. ,,Ze kijken met enige afgunst naar ons hoor, dat wij dit organiseren. Geen enkel ander land heeft siertuinbouw zoals wij.” Als voorbeeld noemt hij een bosje bloemen bij het tankstation. Dat is bij ons mooier en twee keer zo goedkoop dan in Duitsland.