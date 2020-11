Na najaarspiek stokt daling coronavirus: aantal infecties bij tieners stijgt

Het RIVM publiceerde zojuist het weekrapport. Vorige week werd al afscheid genomen van de snelle daling uit de weken daarvoor. De reproductiefactor ligt naar schatting weer net boven de één, dat betekent dat ieder besmet persoon gemiddeld nog één ander aansteekt. Zo kan de verspreiding op een stabiel hoog niveau blijven steken. ,,We dalen wel, maar niet genoeg”, meldt een woordvoerder van het RIVM in een toelichting.

Het virus verspreidt zich veel minder snel dan tijdens de najaarspiek eind oktober (67.000 infecties per week), maar voor extra versoepelingen is een verdere daling nodig, vinden het OMT en het kabinet. Overigens noteerde het RIVM wel een fors lagere dagkoers dan gisteren, met 3979 infecties erbij (was maandag nog 5200).

Alleen bij tieners een stijging

In alle leeftijdscategorieën daalt het aantal besmettingen (soms minimaal), behalve bij tieners: daar neemt het aantal infecties toe. Afgelopen week turfde het RIVM 370 infecties per 100.000 inwoners in de leeftijdscategorie 13 tot 17, dat lag de twee weken daarvoor op 285.

Eerder wezen experts al op de risico's van corona bij pubers, het OMT suggereert ook een langere kerstvakantie om het aantal besmettingen onder kinderen terug te dringen.

Het aantal afgenomen tests steeg (van 226.000 vorige week) naar 251.690. Maar daarvan was 12 procent positief, een lager percentage dan vorige week (13,8 procent). Dat duidt erop dat de GGD’en de testcapaciteit beter op orde hebben.

De situatie in de ziekenhuizen is ondertussen iets minder nijpend: afgelopen week telde het RIVM bijna 1500 nieuwe opnames, ongeveer 200 minder dan een week eerder. ,,Maar de druk op de zorg blijft hoog”, zegt het RIVM. Het aantal sterfgevallen lag op 422, vorige week was dat nog 479.

Versoepelingen

Nederland telt nu dagelijks nog zo’n 30 besmettingen per 100.000 inwoners, dat is ver boven de signaalwaarde van 7 per 100.000. Met meer dan 200 infecties per 100.000 inwoners per week zit Nederland nog altijd in de fase ‘ernstig’. Pas als dat weekcijfer onder de 150 zakt, gaan we terug naar een niveautje lager, de fase ‘zorgelijk'. Daarvoor zou het dagelijkse aantal besmettingen lager moeten zijn dan 20 per 100.000 inwoners.

Versoepelingen zijn daarom niet snel te verwachten. Het OMT waarschuwde eerder deze week al dat er richting de feestdagen met deze grote aantallen infecties waarschijnlijk geen lossere regels mogelijk zijn.

