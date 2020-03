Na nachtelijke vrieskou komt lente: 20 graden

Eijke verwacht op basis van de zogeheten pluim dat zondag de temperatuur al flink gaat stijgen en dik boven de vijftien graden uitkomt. ,,Plaatselijk, vooral in het zuiden en zuidoosten, wordt dan al de twintig graden gehaald, zoals het er nu uitziet.” Maandag stijgt het kwik door en ligt de twintig graden ‘in de lijn der verwachting’. ,,Je moet voorzichtig zijn met dat soort uitspraken, maar rokjesdag komt in zicht”, zegt de weerman. Het wordt een andere mooie voorjaarsdag dan normaal, gezien de coronamaatregelen . ,,De terrassen zijn gesloten, maar mensen kunnen wel in hun tuin van het weer genieten.”

Strenge vorst

Het mooie weer volgt op flink koude nachten voor de tijd van het jaar. Zo was het afgelopen nacht slechts -6,6 graden. ,,De koudste nacht in een jaar", zegt Eijke. ,,In Twente was er zelfs strenge vorst, met op klomphoogte -10,1 graden. Vorst in maart is geen uitzondering, maar dat het zo laat in het seizoen flink vriest, is vrij uniek.”