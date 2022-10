Na maanden bekent Jent S. geweld op Peter (56) die dood in duinen werd gevonden

met video Steven sliep als 71-jarige op straat, tot nu: ‘Ik kom eindelijk tot rust’

Een nachtmerrie om nooit te vergeten. Zo was het voor Steven de Groot (71) toen hij begin dit jaar op straat belandde. Hij deed een hartenkreet in het AD omdat hij eraan onderdoor dreigde te gaan. De afgelopen tijd is de zon weer gaan schijnen in zijn leven. Hij heeft nu een eigen kamer, waardoor hij zijn leven weer kan oppakken. ,,Alles is 200 procent anders geworden.’’

16 oktober