Na korte winter- en herfstdip nu toch weer lente: volgende week 20 graden

Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza bevestigt dat. ,,We houden er rekening mee dat we naar de 18 tot 20 graden kunnen gaan. Daar zijn we vrij zeker van.’ Vooral in de eerste helft van volgende week zal de zon goed schijnen en gaan we met redelijke zekerheid ‘de twintigers’ halen. De tweede helft van de week is nog onzeker, maar ook daar lijkt het weerbeeld rustiger. ,,Van de winterdip via een herfstdip gaan we weer naar een echt lentegevoel’’, voorspelt Klaassen.