Na jaar onterecht thuiszitten mag Damin (9) eindelijk naar school: ‘Onbeschrijfelijk blij’

Ernstige spooronge­val­len met tientallen gewonden en doden zijn zeldzaam in Nederland

Het druk bereden Nederlandse spoor geldt als bijzonder veilig, serieuze ongevallen doen zich slechts incidenteel voor. Hele zware met tientallen gewonden, zoals nu bij Voorschoten, helemaal. Het laatste voorbeeld was in 2012 te Amsterdam. In Zeeland vonden twee grote treinongelukken plaats: in 1976 bij Eindewege en in 1988 bij Rilland.