Na het weekend voor het eerst zomers warm

Dit weekend worden temperaturen verwacht tussen 15 en 20 graden en daarbij schijnt de zon al flink. Na het weekend warmt het langzaam verder op: maandag en dinsdag kan het in Zuid-Nederland al 22 of 23 graden worden. ,,Daarna is vooral de vraag: hoe snel warmt het verder op?”, voegt Van Bernebeek toe.

Zomerse temperaturen?

Vanaf woensdag 11 mei lijkt een overtuigende zuidelijke wind op te steken. Niet alleen in Nederland, maar in bijna heel West-Europa. Van Bernebeek: ,,Een luchtsoort vanuit Spanje kan ons dan wellicht bereiken. De temperaturen gaan in de loop van volgende week op steeds meer plaatsen omhoog naar 20 graden of meer; in het zuiden en zuidoosten kan het rond 13 en 14 mei zelfs voor het eerst zomers warm worden. Van een ‘zomerse dag’ spreken we wanneer een temperatuur van ten minste 25,0 graden bereikt wordt. Er zijn op dit moment zelfs berekeningen die met nog hogere temperaturen komen, maar dat is natuurlijk nog onzeker.”