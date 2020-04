Na een maand lockdown zijn we nog solidair, ‘maar straks wordt het ieder voor zich en god voor ons allen’

‘Samen komen we deze moeilijke periode door’, zei premier Mark Rutte tijdens zijn historische tv-toespraak op maandag 16 maart. Zijn we een maand later nog steeds solidair?

Hoe zit het nu met ons saamhorigheidsgevoel? Hebben we nog hart voor de pechvogels van deze crisis? Betalen we de sportschool en de schoonmaakster nog? Ondersteunen we ons favoriete restaurant met een tegoedbon en bewaren we ons concertticket? Eerst waren het , op 12 maart, de grote evenementen van meer dan honderd personen die werden verboden. De theaters, concertzalen en voetbalstadions die sloten. Een paar dagen later volgden de cafés, de restaurants, de sportscholen en de sportverenigingen. Wat volgde was een economische klap van ongekende omvang en steunpakketten van miljarden euro’s vanuit de overheid.

De Nederlander blijft hen trouw, constateren de ondernemers.

De sportschool

Van de mensen met een abonnement op een fitnesscentrum, blijft in deze crisistijd (vooralsnog) 60 tot 70 procent trouw aan zijn sportschool, meldt Ronald Wouters, algemeen directeur van NL Actief, brancheorganisatie van ruim duizend fitnesscentra. Ook al is die sportschool al een maand lang dicht. ,,Als je als sportschoolhouder bereid bent een deel van het abonnementsgeld te compenseren of je biedt digitale lessen aan, dan zijn mensen vaak loyaal en blijven ze lid. Als je als ondernemer amper iets van je laat horen, dan raak je leden kwijt.’’ Volgens Wouters is er ook een groep sporters die nu vertrekt bij de sportschool en vanaf september weer terug wil komen. ,,De vraag is of je eigen fitnesscentrum er dan nog is.’’ Hij hoopt dat de centra snel weer open kunnen gaan. ,,Veel van onze leden zijn al bezig om hun ruimtes aan te passen aan de anderhalvemetersamenleving.’’

De dansles

,,Er is veel solidariteit en begrip onder de klanten, mensen zeggen: ‘dit overkomt ons allemaal samen’’, stelt Wilco van de Burgt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Dansleraren (NVD) en eigenaar van een groot dans- en zalencentrum in Veghel. De vereniging merkt nog weinig van mensen die hun abonnement willen opzeggen. ,,De klanten gaan ervan uit dat die danslessen er wel weer zullen komen, dat die misschien in de zomer alsnog worden ingehaald.’’ Spannend wordt het dan wel in september, als de nieuwe halfjaarsabonnementen worden afgesloten. Wat kan er dan alweer? En verwacht de klant een korting?

Het concert en het festival

‘Bewaar je ticket, geniet later’, zo heeft de publieksactie die brancheclub VVEM (Vereniging Van Evenementen Makers) is begonnen. Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement- en sportorganisatoren, musea en festivals vragen gezamenlijk aan bezoekers hun tickets te behouden en zo de culturele sector te steunen. ,,Als het evenement door de coronacrisis is verplaatst naar een nieuwe datum, dan kun je je ticket bewaren want dat blijft gewoon geldig. Is het afgelast of kun je niet op de nieuwe datum, dan blijft je ticket ook bewaard in de vorm van een tegoed waarmee je een ander evenement kunt bezoeken’’, legt Willem Westermann namens VVEM uit. De actie slaat volgens hem goed aan. ,,Mensen willen ons duidelijk steunen en vragen nauwelijks hun geld terug, er is een breed gevoel van begrip. Wij ervaren een groot gevoel van solidariteit.’’

De voetbalwedstrijd

,,We hebben een enquête gehouden onder onze achterban en 90 procent geeft aan dat ze geen compensatie hoeven voor wedstrijden die eventueel niet gespeeld worden’’, zegt Mathijs Keuning van het Supporterscollektief, een samenwerkingsverband van supportersverenigingen van voetbalclubs. ,,Mensen betalen hun seizoenskaart altijd vooruit, dat geld hebben ze dus al uitgegeven. En het gaat om nog een thuiswedstrijd of vier, op een totaal van 17. Dat geld is voor de club, zeggen ze.’’ Normaliter vallen in deze periode de e-mails binnen van clubs die vragen of je je seizoenskaart wil verlengen. ,,Die hebben we nu uiteraard nog niet gehad, niemand weet wanneer we weer naar het stadion kunnen.’’

Volledig scherm In het stadion van de Duitse voetbalclub Borussia Mönchengladbach zijn foto's van de fans op de tribune vastgemaakt. © EPA

De schoonmaker

Ongeveer de helft van de 100.000 klanten die de afgelopen weken geen beroep heeft gedaan op de schoonmaakhulp, betaalt toch, weet Michelle van Os, directeur van Helpling, een onlineplatform voor schoonmaakhulp. ,,Wij noemen dat een solidariteitsbetaling, mooi dat veel mensen de schoonmakers blijven steunen.’’ Volgens Van Os besluiten steeds meer klanten om de hulp in huis weer terug te laten keren. ,,Als je 1,5 meter afstand houdt, kan het werk prima doorgaan. En na weken van thuiswerken is het ook wel lekker als de boel weer eens goed schoon wordt gemaakt.’’ Masja Diehl van Schoonmaakaanhuis.nl merkt een stuk minder van de solidariteitsgedachte. ,,80 procent van onze klanten betaalt niet meer. Dat valt best tegen, want de schoonmakers kunnen niet aankloppen bij de overheid.’’

Het café

‘Help de Horeca’ heet de actie die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) begonnen is. Hiermee koop je een dinerbon die je later, als de cafés en restaurants weer open mogen, kunt verzilveren. ,,Sinds de start van Help de Horeca zijn ruim 31.500 waardebonnen ter waarde van bijna anderhalf miljoen euro aangeschaft door horecaliefhebbers in heel Nederland. De waardebonnen helpen de ondernemers direct aan inkomsten, ook nu ze gesloten zijn. Inmiddels hebben ruim 6844 zaken zich aangesloten bij de actie’’, aldus Dirk Beljaarts, algemeen directeur KHN. Hij noemt het ‘fantastisch’ dat zoveel Nederlanders de waardebonnen hebben aangeschaft. ,,De horeca heeft dit ontzettend hard nodig.’’

Geven we geld?

#Wakeuptocorona. Zo heet de crowdfundingsactie die het Leids Universiteits Fonds heeft opgezet om geld binnen te halen voor corona-onderzoek in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In het LUMC wordt gewerkt om het coronavirus in detail te karakteriseren en potentiële virusremmers en vaccinkandidaten te testen. Er is volgens de onderzoekers twee miljoen euro nodig om de onderzoeksfaciliteiten in het LUMC snel uit te breiden. De crowdfundingsactie stond dit weekend op bijna zeven ton.

Radiozender 3FM voerde vijf dagen actie onder de bekende noemer ‘Serious Request', een actie die normaal voor kerstmis loopt. Zaterdagavond werd bekend dat er 307.392 euro is opgehaald voor het Rode Kruis. Die instelling gaat er onder meer voedselboxen voor kopen voor mensen die het nodig hebben in deze crisistijd.

Volledig scherm Dj's Frank van der Lende en Eva Koreman van 3FM. De speciale corona-editie van 3FM Serious Request heeft 307.392 euro opgebracht voor het Rode Kruis. © ANP Handouts

De uitzondering: de vakantie

Nu de luchtruimen en grenzen dicht zijn, vallen er miljoenen (dure) vakanties in het water . Reisorganisaties bieden vaak vouchers aan, waarmee de vakantieganger zijn geannuleerde reis later kan inhalen. Er komen honderden klachten over binnen bij de Consumentenbond en de ANWB, die kritisch zijn over de voucherregeling. Zo zouden sommige aanbieders kosten inhouden op de voucher en betaalde kosten voor bagage en stoelplaatsen achterhouden. Ook vinden zij dat consumenten de voucher na zes maanden moeten kunnen inwisselen voor geld als zij de voucher niet willen gebruiken. Nu staat daar een periode van twaalf maanden voor. ,,De voucherregeling is bedacht omdat veel organisaties op dit moment het geld gewoonweg niet kunnen teruggeven, zo hoog is de nood’’, stelt Mirjam Dresmé van brancheorganisatie ANVR. ,,De vouchers die wij aanbieden, kennen wél een garantieregeling. Dan krijg je als consument, mocht een reisorganisatie omvallen, altijd je geld terug.’’

De deskundige: Hoe lang houden we deze solidariteit vol?