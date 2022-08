Na een halfjaar lukte het Ferry en Remco een foto te maken van een schitterende ruimtenevel

met Video Grote brand op schip in droogdok Schiedam, blussen gaat nog uren duren

Aan boord van een schip in een droogdok bij Damen Shiprepair aan de Admiraal De Ruyterstraat in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.00 uur brand uitgebroken. De brandweer bestrijdt het vuur met diverse eenheden.

21 augustus