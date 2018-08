Na echte Hollandse regendagen gaat de zon weer schijnen

Door de combinatie van wolken en regen met een vrij stevige westelijke wind, blijft het kwik zaterdag steken bij 15 tot 18 graden. ,,Normaal in dit jaargetijde is het overdag 21 graden! Heb je dus nog vakantie en moet je erop uit, of sta je op de camping, dan heb je een paraplu, goede jas of een regenpak echt nodig. Je kan ook kiezen voor een interessant museumbezoek of een leuke film in de bioscoop.”



De wisselvalligheid en koelte houden niet heel lang aan. Vanaf maandag neemt de buienkans af en gaat de temperatuur weer omhoog, naar 21 graden gemiddeld overdag. De kans op regen neemt flink af en de zon schijnt vaker. Lankamp: ,,We zitten dan inmiddels in de laatste dagen van augustus, september staat voor de deur. Er is momenteel geen indicatie dat we nog een echte nazomer krijgen.”