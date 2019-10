Na de zomer komt de kerst: ‘We zijn een mooi alternatief voor de Efteling’

,,Is dat alles?’’ Twee dames kijken beteuterd naar de megaletters ‘Merry X-mas’ die in de entreehal van Intratuin Zevenhuizen staan opgesteld. ,,Ze staan hier bekend om een mooie kerstshow, maar dit valt een beetje tegen.’’ De twee moeten nog even geduld hebben, want de hal wordt de komende dagen verder aangekleed.



,,De letters zijn pas het begin, als ze over een week terugkomen, ziet het er heel anders uit. Op 19 oktober gaat de kerstshow open. Dan zie je bewegende teddyberen, rijk versierde kerstbomen, lichtjes en heel veel andere kerstversieringen’’, aldus Suzanne Droogh. Ze is de hoofdstylist van het tuincentrum, daarnaast is Droogh verbonden aan het inkoopteam van Intratuin Nederland en bepaalt ze mede welke kerstartikelen er in de 52 vestigingen te koop zijn.