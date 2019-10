Na de boeren nu de bouwvakkers: 'Acties tegen stikstofbeleid op Malieveld’

Maar ook over het aangescherpte stikstofregime maken Kooiker en de snel groeiende achterban zich grote zorgen. Nu al komen er minder bouwaanvragen binnen, en door de regels schieten de kosten voor de sector omhoog. ,,Op de lange termijn komt de bouw door de stikstofregels stil te liggen. En pas dan wil ‘Den Haag’ kijken naar een oplossing. Zorg nu gelijk voor goede, werkbare wetgeving, is onze boodschap. Door PFAS staan er nu al genoeg vrachtwagens aan de kant van de weg.”



Grond in Verzet heeft inmiddels 30 oktober als landelijke actiedag met rood in de agenda omcirkeld. En op social media heeft het een evenement aangemaakt, waarbij als locaties Den Haag en het Malieveld worden genoemd. Of het daadwerkelijk zover komt en de bouw de boeren achterna gaat wil Kooiker nog niet verklappen. ,,Wat we exact gaan doen blijft nog even geheim, maar wij zijn er niet van om het hele land plat te leggen. We willen niemand tot last zijn, maar wel een duidelijk signaal afgeven dat tot in Den Haag reikt. Want het is ons menens.”