Na 36 jaar is zelfs de Python toe aan vervanging

Al ruim 36 jaar is de achtbaan de Python één van de publiekstrekkers in De Efteling. Maar net zoals auto's zijn achtbanen onderhevig aan slijtage, en daarom wordt het gevaarte van 360.000 kilo staal in de komende maanden vervangen. Geen zorgen: er komt een geheel nieuw exemplaar voor terug.