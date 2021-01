Na 35 jaar nog steeds gelukkig: ‘Haar aanrakingen doen mijn huid nog altijd tintelen’

,,Ik werd verliefd op haar stem. Zonder dat ik haar ooit had gezien, wilde ik haar ontmoeten. Het waren de jaren 80, Merel woonde in het studentenhuis van een van mijn beste vrienden, waar de enige telefoon in de gang stond. Altijd als ik mijn vriend wilde bellen, kreeg ik eerst Merel aan de lijn. Er was iets in haar manier van praten dat mij als muziek in de oren klonk.