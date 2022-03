Mythische geluksvogels vliegen over Nederland

In het oude Japan hadden ze een goddelijke status. Kraanvogels genoten koninklijke bescherming zoals zwanen dat in Engeland doen. Want voor Japanners waren de trompetterende vliegers gelukbrengers, symbolen van een lang leven. De afgelopen dagen stonden vogelaars in heel Nederland naar de hemel te kijken. Hun geluk was de passage van kraanvogels, op weg van Spanje richting Scandinavië om te broeden.