Mysterieuze verdwijning Nadia (28) blijft onopgelost, nu ook drones en speurhonden ingezet

zes dagen vermistDe mysterieuze verdwijning van Nadia Weertman blijft vooralsnog zonder doorbraak. De 28-jarige vrouw uit het Limburgse Heerlen is al zes dagen vermist. Er wordt nog altijd niet uitgegaan van een misdrijf. De politie kan om die reden nog niet groot opschalen. Er wordt intussen wel met drones en speurhonden doorgezocht naar de Limburgse. Ook worden er in Heerlen en omgeving flyers uitgedeeld.

De vermissing van Nadia, studente aan het Summa College in Eindhoven, beheerst al dagenlang diverse sociale media. Het opsporingsbericht van Nadia’s zus op Facebook is deze donderdag al ruim 114.000 keer gedeeld en daardoor bij meer dan een miljoen Nederlanders terechtgekomen. ,,We houden moed. Er is nog geen nieuws”, liet de zus eerder deze week aan deze site weten. Een nichtje van Nadia kon gisteren nog geen nieuws geven. ,,We snappen er niets van. We zijn erg ongerust en weten niets.” Nadia zou niet overstuur of emotioneel zijn geweest op de dag van haar verdwijning.

De politie noemt een misdrijf ‘het minst waarschijnlijke scenario’. Een noodlottig ongeval, bijvoorbeeld door de gladheid van de afgelopen dagen, wordt zeker niet uitgesloten. ,,Om dit helder te krijgen zijn we nu een tijdlijn aan het opmaken. In die tijdlijn zitten nog een paar gaten die we door middel van de tips proberen in te vullen. Op dit moment krijgen we door de grote media-aandacht zóveel tips binnen dat we ze lang niet allemaal kunnen verwerken. We zijn er met man en macht mee bezig.”

Familieleden van de vermiste Nadia zijn inmiddels de wanhoop nabij en vragen via sociale media om hulp. ‘We maken ons enorme zorgen. We vermoeden dat ze het laatst in Heerlen is geweest’, schreef de zus van Nadia op Facebook. Haar bericht verspreidt zich als een olievlek over het internet. Ook andere opsporingsberichten zijn vele duizenden keren gedeeld. Naast diverse Nederlandse media duikt inmiddels ook de Vlaamse pers op de zaak. Heerlen ligt op ongeveer een halfuur rijden van de Belgische grens.

Mogelijk geen misdrijf

De politie in Limburg wordt overspoeld met telefoontjes van media en bezorgde inwoners. ,,We begrijpen dat er veel aandacht voor is en dat de familie zich zorgen maakt. We beschouwen dit zelf ook als een urgente vermissing. Tegelijkertijd zijn er geen aanwijzingen die duiden op een strafbaar feit. We denken niet dat deze vrouw is meegenomen of dat iemand haar iets heeft aangedaan.”

Nadia heeft er zelf voor gekozen om te vertrekken, denkt de politie. ,,Maar we sluiten andere scenario’s niet uit. Het blijft namelijk wel een vreemd verhaal.” In de tussentijd is een familierechercheur ingeschakeld om het contact met de familie te onderhouden. ,,We hopen zo verder te komen in het onderzoek. Voor nu is het zelfs onduidelijk wanneer Nadia voor het laatst gezien is. Ook daarover lopen sommige verklaringen uiteen, dat maakt het zoeken naar haar nog moeilijker.”

Signalement

De politie neemt de vermissing serieus en heeft een officieel opsporingsbericht verspreid. Daarin staat dat Nadia ten tijde van de vermissing een groene, lange parkajas (gewatteerd) met capuchon droeg. Ze is verder in het bezit van een zwarte damestas, waarin naar alle waarschijnlijkheid haar documenten zitten.

Nadia is volgens de politie te herkennen aan haar lange, blonde haar en zilveren ringetjes in haar oren. Ze is 1,65 meter lang en verplaatst zich mogelijk te voet. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van de Jonkerstraat en Koningstraat in Heerlen.

Volgens 1Limburg wordt er woensdag gezocht met speurhonden en drones. Het Search And Rescue-team (SAR) deelt haar signalement. De gespecialiseerde zoekorganisatie vraagt inwoners en bedrijven in Heerlen de camerabeelden te checken, en dan met name in de omgeving van de Jonkerstraat/Koningstraat en bij het Roda JC Stadion in Kerkrade.

