Mysterie rond gevonden trouwring in giertank lijkt opgelost

Le­ra­ren­ma­ni­fes­ta­tie Den Haag goed verlopen ondanks enorme drukte

15:38 De protestmanifestatie van basisschoolleraren in het Zuiderpark in Den Haag is goed verlopen. Bij de manifestatie in het Zuiderpark in Den Haag waren vanmiddag ongeveer 60.000 juffen en meesters aanwezig. Veel meer dan de 30.000 die werden verwacht. De manifestatie begon om 13.00 uur. Om problemen in de spits te voorkomen zijn de meeste bussen voor de spits vertrokken.