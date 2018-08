Mylène de la Haye doet aangifte tegen tabaksindustrie: 'Zij zijn crimineel!'

Voormalig tv-presentatrice en schrijfster Mylène de la Haye doet ook aangifte tegen de tabaksindustrie. Daarmee is zij eerste BN'er die zich aansluit in de juridische strijd tegen de producenten van sigaretten. Mylène (59) slaagde er pas twee jaar geleden in, na 42 jaar paffen, om te stoppen met roken.

De la Haye werkte aan een interview met advocaat Bénédicte Ficq, die namens een lange rij personen en instanties een rechtszaak tegen de tabaksindustrie voorbereidt. Tijdens dat interview (voor weekblad Panorama) besloot Mylène spontaan ook aangifte te doen.

Twee hijsjes

,,Dit is zo'n goed verhaal, ik vond mezelf altijd zo'n prutser dat ik rookte, maar dat is dus niet zo. Toen Bénédicte vertelde wat ze allemaal chemisch uitspoken met die sigaret om ervoor te zorgen dat roken zo makkelijk gaat... Dat ís toch gewoon crimineel,'' zegt Mylène die jarenlang álles probeerde om te stoppen. ,,Ik ben ook zo'n typisch geval: je begint op je 14de te roken omdat dat stoer is, maar na twee jaar is het niet stoer meer en ben je voor tientallen jaren verslaafd. Ik heb álles geprobeerd om te stoppen of te minderen, zelfs sigaretten in tweeën knippen en ze na twee hijsjes weggooien, je kunt het zo gek niet bedenken.''

Eind september dient bij het gerechtshof in Den Haag de Artikel 12-procedure waarmee Ficq en co. proberen het Openbaar Ministerie te dwingen alsnog over te gaan tot strafvervolging van de tabaksindustrie. Zowel Ficq als de advocaten van de tabaksindustrie mogen dan een toelichting geven, anderhalve maand later volgt het besluit.

Mishandeling

Begin dit jaar besloot justitie niet tot vervolging over te gaan omdat er geen sprake zou zijn van een strafbaar feit. Longkankerpatiënt Anne Marie van Veen deed in 2016 als eerste aangifte tegen de tabaksindustrie wegens zware mishandeling die de dood tot gevolg heeft. Tal van personen en organisaties, van ziekenhuizen tot en met de gemeente Amsterdam, sloten zich daarbij aan. Ook nádat het OM had besloten niet tot vervolging over te gaan.

De strafzaak draait om het feit dat de tabaksindustrie bewust mensen verslaafd zou willen maken. Dat gebeurt via de ‘sjoemelsigaret’. In alledaagse sigaretten zitten kleine gaatjes die ervoor zorgen dat meetapparatuur minder schadelijke stoffen meet dan rokers in de praktijk binnenkrijgen. Het RIVM toonde onlangs aan dat zogenoemde 'sjoemelsigaretten' inderdaad bestaan en dat rokers veel meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan wettelijk is toegestaan.