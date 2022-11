Muziekliefhebbers zetten klimaatactivist Concertgebouw uit na verstoren requiem

Met videoDrie klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanavond rond 20.30 uur een concert in het Concertgebouw in Amsterdam stilgelegd. Tijdens een uitvoering van Verdi’s Requiem klom één van hen op een stoel om in een speech aandacht te vragen voor de klimaatcrisis.

De activisten willen dat Nederland stopt met het subsidiëren van de fossiele industrie en zo snel mogelijk klimaatneutraal wordt. Na de actie zijn de actievoerders ‘door het publiek met geweld de zaal uit gewerkt’, schrijft de actiegroep in een verklaring.

,,Sorry, dit is een noodgeval”, begint activist ‘Sebastiaan’ zijn onderbreking als de muzikanten even stilhouden. ,,We zitten midden in een klimaatcrisis.” Meteen daarna al worden zijn woorden hard overstemd door luid boegeroep, zo is te zien op een livestream die Extinction Rebellion op sociale media deelde.

,,Ga zitten", roept een man tegen hem. ,,Fuck off, jongen", klinkt het ook. Als hij na een paar seconden van zijn stoel wordt getrokken, klinkt luid applaus.

Klimaatactivist Sebastiaan verstoort een concert in het Concertgebouw.

Op straat gezet

Een groepje concertgangers heeft de activist het gangpad in getrokken en hem het gebouw uit gezet, zegt woordvoerder Jelle de Graaf van Extinction Rebellion. Volgens hem zijn de activisten met letterlijke kleerscheuren op straat gezet, met een kapotte blouse. ,,Ze zijn door twintig mensen de zaal uit gewerkt en tegen de grond geduwd”, stelt hij. ,,Een gevaarlijke situatie, puur voor het vreedzaam uiten van hun mening.” Op de video is te zien hoe in elk geval een paar concertbezoekers ‘Sebastiaan’ door het gangpad naar de achterkant van de zaal duwen.

Daarna werd hij volgens De Graaf overgenomen door beveiligers. ,,Die hebben hem vastgepakt, geduwd en uitgescholden", verklaart de activist. Medewerkers van het Concertgebouw konden hier vanavond nog niet op reageren.

Bewust het Requiem gekozen

,,Zoek een andere plek joh", is de kritiek van één van de concertgangers aan de filmende activisten. Maar volgens De Graaf, bekend van het tafelplak-incident aan tafel bij Beau, is bewust voor een actie tijdens het Requiem van Verdi gekozen. ,,Heel toepasselijk, bij een dodenmis. Omdat er nu al zoveel mensen doodgaan door de klimaatcrisis.” Hij vergelijkt het concert met dat van een paar muzikanten op de zinkende Titanic, die stug bleven doorspelen terwijl het schip ten onder ging. ,,Terwijl de klimaatcrisis er nu al is, blijft de Nederlandse elite naar het concert kijken. Dat is tekenend voor hun gebrek aan urgentie.”

Quote Heel toepasse­lijk, bij een dodenmis. Omdat er nu al zoveel mensen doodgaan door de klimaatcri­sis Jelle de Graaf

Twee maanden cel

Het verstoren van het optreden is onderdeel van een reeks acties bij culturele instellingen van klimaatactivisten. Vandaag nog werden twee van de drie Belgische activisten die betrokken waren bij een actie bij het Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Mauritshuis, veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Extinction Rebellion benadrukt dat bij de actie van vanavond in het Concertgebouw geen strafbare feiten zijn gebeurd.

