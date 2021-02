Museumplein Amsterdam opnieuw veiligheidsrisicogebied

Bar, bier en muziek: Feest ‘met alles erop en eraan’ gestopt in Eerde

6 februari Het was zaterdagavond feest in Eerde omdat de pannen op een nieuwbouwhuis waren gelegd. Ze hadden alles wat er nodig was: een bar, bier en muziek. Want ja, dat was traditie, ook tijdens coronatijd. Tot wijkagent Ger Roumen zaterdag aankwam.