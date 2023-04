Muhammed (25) heeft haast en wil file omzeilen, maar het lukt hem niet om rustig te blijven

Het gebeurde allemaal in november 2021, bij de Haagse Markt. De verkeerslichten doen het niet vanwege werkzaamheden en het is druk op de weg. Er zijn verkeersregelaars ingezet. Muhammed heeft haast en wil snel spookrijdend de file omzeilen. Dan komt hij stil te staan bij een verkeersregelaar. Als die zich naar hem toebuigt, ontstaat een discussie. En dan, op het moment dat de verkeersregelaar voor de auto langs wil weglopen, rijdt Muhammed hem aan. De verkeersregelaar komt enkele meters verder op de grond terecht.

Rechtbankverslaggever Jorina Haspels van AD Haagsche Courant volgde de zaak: ,,Hij is daarna weggereden. Hij zei dat hij moest nadenken en dat hij in ‘de shit zat’. Hij heeft een dag gewacht, een advocaat gebeld en na twee dagen zelf het politiebureau gebeld om zich te melden.’’

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is de nieuwste aflevering van de podcastserie De Zaak X. De complete serie beluister je via deze site, of abonneer je via Spotify of Apple Podcast, of klik hieronder om de podcast te luisteren op jouw favoriete platform!