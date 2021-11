Muggen wachten op donkere plekken tot het warmer wordt, om ons weer massaal aan te vallen

Afscheidne­men­de pastoor Martin doopte zijn dochter en leidde haar uitvaart: ‘Haar dood was te groot’

Hij was gereformeerd predikant en getrouwd, maar stapte over naar het katholicisme. Martin Los (74) was vervolgens 34 jaar lang pastoor van de parochie Vleuten-De Meern. Hij doopte talloze baby’s en verzorgde uitvaarten. Waaronder die van zijn eigen dochter Rosa. ,,Ik heb haar gedoopt als kind en als volwassen vrouw haar uitvaart verzorgd. Dat had ze me nog gevraagd. Haar dood heeft iets onwerkelijks.’’

16 november