MS Vereniging slaat alarm over ‘riskante’ behandeling Stamcelinstituut Eindhoven

Het Stamcelinstituut Eindhoven is ongeveer een half jaar actief. Het bedrijf is opgericht door de Veldhovense (zorg)ondernemer Niels Broers (39) die in het verleden als Niels Schellen landelijk de publiciteit haalde met verslavingsproblemen en zakelijke sores. Onder zijn nieuwe achternaam is hij de directeur van het bedrijf dat patiënten met bijvoorbeeld Alzheimer, Parkinson, kanker, diabetes, COPD en hart- en vaatziekten een stamceltransplantatie aanbiedt in Mexico of Costa Rica.