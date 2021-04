Motorcrossers scheuren dwars door ven tijdens broedseizoen: ‘Ze vernielen de nesten’

Ruim 460.000 euro opgehaald voor ‘kinderen van Ruinerwold’

25 april Voor de negen zogenoemde ‘kinderen van Ruinerwold’ is met een crowdfundingsactie in totaal 462.051 euro binnengehaald, fors meer dan het streefbedrag van 270.000 euro. Daarnaast is nog eens ruim 17.000 euro direct naar het rekeningnummer van de stichting achter de crowdfunding overgemaakt, zo staat in een verklaring op de website van de Stichting Kinderen van Ruinerwold.