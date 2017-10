‘Motorclub Bandidos verbieden? Dan noemen ze zich Ramdidos’

Het motto van motorclub Bandidos – in 1966 opgericht in Texas – luidt: ‘We are the people your parents warned you about’ (Wij zijn de mensen voor wie je ouders je waarschuwden). Sinds 2014 heeft de club ook een afdeling in Nederland. En dat is een criminele bende, vindt het OM, dat deze week in de rechtszaal probeert de club te laten verbieden.



,,Zo’n verbod haalt niet veel uit”, stelt Jan Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Bandidos heeft geen gemeenschappelijke bankrekening en geen gemeenschappelijke boekhouding. Dus wat bereiken we ermee? We weten niets eens of ze bij een verbod hun hesjes niet meer mogen dragen. Daar staat niets over in de wet.”