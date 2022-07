Moslims vieren eerste Offerfeest na de pandemie

Het Offerfeest, of Eid al-Adha, begint vandaag. Het is het eerste Offerfeest na de pandemie. Waar mensen vorig jaar vanwege de coronaregels nog afstand moesten houden in de moskee en na het gebed zo snel mogelijk weer naar huis gingen, kan iedereen elkaar nu weer uitgebreider feliciteren, aldus voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) Muhsin Köktas.

Tijdens deze islamitische feestdag wordt de profeet Ibrahim (in het christendom en jodendom Abraham) herdacht, die bereid zou zijn geweest om zijn zoon te offeren in opdracht van Allah. Het feest begint vroeg met een speciaal gebed in de moskee.

Na het gebed gaan de families die een rund, geit of schaap hebben gekocht voor het Offerfeest naar het slachthuis, waar het dier wordt geslacht. Dat mag onder voorwaarden onverdoofd, zoals bij islamitische en ook joodse rituelen is voorgeschreven. Als het dier 40 seconden na de halssnede nog steeds bij bewustzijn is, moet het alsnog worden bedwelmd.

Mensen die het zwaar hebben

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht in de 44 erkende slachthuizen waar de slachtingen plaatsvinden. Ook zien de autoriteit en politie toe op eventuele illegale slachtactiviteiten. Het CMO heeft ook contact met de NVWA over de slachtingen.

Na de slacht wordt het vlees mee naar huis genomen. Een deel geeft men weg aan families die niet voldoende geld hebben om zelf een dier te kopen voor de slacht. De rest van het feest, dat tot en met maandag duurt, staat in het teken van solidariteit en verzoening. Sommigen bezoeken familie en mensen die het zwaar hebben, zoals zieke of eenzame mensen. Families die vandaag niet aan de beurt zijn gekomen voor het slachten, kunnen ook nog morgen of maandag terecht.

