Morgen staken 660 kinderopvanglocaties: 'Steeds meer medewerkers boos’

Bezetting Academiege­bouw Groningen na negen uur voorbij: ‘We zijn eruit’

9 september De bezetting van het Academiegebouw in Groningen is na negen uur voorbij, zegt de woordvoerder van actiegroep Shelter Our Students. ,,We zijn eruit”, aldus de woordvoerder na urenlang overleg met de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Met de bezetting wilden de actievoerders meer woonruimte voor studenten afdwingen in de stad.