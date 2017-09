Morgen staande ovatie bij woning Van der Laan: 'Zijn vaarwel hakt er zó in'

Eberhard van der Laan lijdt aan longkanker en legde gisteren noodgedwongen per direct zijn werk neer. ,,Zijn woorden hakten er zó in,'' zegt Bast. ,,Zorg goed voor elkaar en voor de stad. En dan dat vaarwel, vooral dat vaarwel. Ik dacht meteen: wát kunnen we nog voor hem doen? Meteen kwam het applaudisseren op. Want wat is een betere manier om je waardering te laten blijken dan een staande ovatie. Van der Laan heeft zo gezorgd voor de stad, nu willen wij een beetje voor hem zorgen,'' zegt Bast die Van der Laan roemt om zijn directheid.



,,Heel direct en eerlijk. Maar ook zo'n lieve man is. Zoals bij Charlie Hebdo, toen hij ervoor zorgde dat iedereen zich veilig bleef voelen in de stad. Maar ook zijn reactie bij de huldiging van Ajax was zo mooi. Toen hij werd uitgefloten door een deel van de aanhang, zei hij: Ik had al een seizoenkaart toen jullie nog in je pyjama voor de tv zaten.''