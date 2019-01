Morgen code geel: problemen verwacht door sneeuw

Plaatselijk kan er morgen een sneeuwdek van zo’n 5 centimeter ontstaan. De eerste neerslag wordt ’s ochtends om 8.00 uur al verwacht in het zuidwesten en westen van het land. Daar valt eerst regen of natte sneeuw. Na enkele uren is de lucht door de neerslag afgekoeld en gaat het steeds vaker om natte sneeuw of gewoon sneeuw.



Aan het einde van de ochtend worden ook Friesland, Flevoland, Utrecht en de westelijke helft van Noord-Brabant getroffen door een laagje sneeuw. In Gelderland begint de sneeuwval rond 13.00 uur en vermoedelijk vallen de eerste vlokken in Limburg, het oosten van Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen ergens tussen 13.00 en 15.00 uur.



In het noorden en noordoosten wordt weinig sneeuw verwacht, op veel plekken zal één centimeter al veel zijn. In Overijssel en Gelderland wordt twee of drie centimeter verwacht, lokaal oplopend naar 5 centimeter. Dit geldt vooral voor hoger gelegen plekken zoals de Veluwe en de stuwwallen bij Arnhem en Nijmegen. Ook in Zuid-Limburg is daardoor kans op een groter sneeuwdek. ,,In de nacht naar woensdag wordt het langzaam droog, maar hoe snel dit gebeurt, is nog onzeker. Er kan daarom in het gunstigste geval nog één of twee centimeter bijvallen”, aldus meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza.