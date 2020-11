Mopperende Holleeder: 'Ben het nou wel spuugzat met die Peter R. de Vries en die Astrid’

Ook in hoger beroep gaat de 'trial by media' tegen zijn persoon onverminderd door. Dat zei een mopperende Willem Holleeder vandaag voor het gerechtshof in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol, waar hij zijn beschuldiging herhaalde dat zijn zus Astrid en journalist Peter R. de Vries in de media tegen hem samenspannen. ,,Het gaat ze alleen maar om geld", zei hij.

,,Ik ben het nou wel spuugzat met die Peter R. de Vries en die Astrid", aldus Holleeder. Zijn jongste kritiek ging over de aandacht die RTL Boulevard gisteren besteedde aan de podcast 'Familiegeheimen', waarin Astrid Holleeder in gesprek is met haar dochter Miljuschka Witzenhausen. Holleeder zei het ‘geen toeval’ te vinden dat zijn zus voortdurend opduikt in de media als zijn proces op het punt staat te worden hervat.

De 62-jarige Holleeder kreeg vorig jaar zomer levenslang van de rechtbank, die bewezen vond dat hij in het verleden meerdere moorden heeft laten plegen. Zijn zussen Astrid en Sonja vervulden in het proces een belangrijke rol door belastende verklaringen over hem af te leggen. Holleeder verwijt Peter R. de Vries - ,,Ik ken hem al 35 jaar" - de zussen achter zijn rug om te hebben geholpen in het leggen van contacten met justitie en met de beeldvorming rond zijn persoon in de media. Hij is ervan overtuigd dat de rechtbank vorig jaar door alle media-aandacht is beïnvloed.

Holleeder aan het woord

Na de eerdere getuigenverhoren was Holleeder vandaag voor het eerst zelf aan de beurt om in de beroepszaak vragen van het hof te beantwoorden. Centraal stond de periode tussen 1996 en eind 2002, die voorafging aan het tijdvak waarin de liquidaties plaatsvonden die hij samen met zijn vermeende kompanen Dino Soerel en Stanley Hillis zou hebben laten plegen.

Holleeder - die alle beschuldigingen ontkent - ging uitvoerig in op vragen over de situatie destijds in de Amsterdamse onderwereld en zijn eigen positie daarin. Vriendelijk en voorkomend tegenover de rechters, regelmatig korzelig en kribbig naar de beide aanklagers zodra die hem indringender vragen stelden.

Het proces gaat donderdag verder. Aan de orde is dan in elk geval de mislukte moordaanslag op crimineel John Mieremet in 2002, een van de zaken die Holleeder wordt aangewreven. De beroepszaak duurt naar verwachting tot eind volgend jaar.