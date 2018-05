Moordzaak 15-jarige Melanie laat onuitwisbare indruk achter

Het is twaalf jaar geleden dat de toen 15-jarige Melanie dood werd gevonden in de bossen bij Someren. Ze was misbruikt en vermoord door Peter H., een ex-tbs'er. Een zoektocht van ruim twee weken ging aan de vondst vooraf, een periode die de rechercheurs en agenten nog helder voor de geest staat.



Dossiervormer Luc van Gaal en teamleider Jeroen Snellen waren al snel bijna dag en nacht bezig met de zaak. ,,Peter H. was een meester in het ontvluchten en we wisten al snel dat we daar nog veel moeite mee zouden hebben. Werken, werken, werken. We aten fastfood of Chinees, we wilden meters maken'', vertelde Van Gaal in de uitzending. ,,We wilden haar levend terugvinden.'' Dat gold ook voor officier van Justitie Erna Vrijhoeven. ,,Je staat ermee op en gaat ermee naar bed. De onzekerheid en spanning herinner ik me erg goed.''

Media-aandacht

De media-aandacht voor de zaak maakte het voor de rechercheurs niet makkelijker. ,,Het zette extra druk op de zaak.'' Ook familierechercheur Peggy Hendriks gaf aan deze druk lastig te vinden. ,,Als je ergens kwam, verwachtte de pers meteen dat je nieuws had. De busjes stonden voor het huis, het leek wel of journalisten daarin sliepen.''



De politie kreeg in de weken van de vermissing veel tips binnen. Ook de familie zocht zelf mee. ,,We trokken ons eigen plan'', aldus oom Frans Scheeps. ,,Het maakte niet uit waar de tips vandaan kwamen, of als het midden in de nacht was.''

Gevonden