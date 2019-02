Moordenaars van Ali Motamed eind maart voor rechter

Hoe Rudi Lubbers werd ‘gekaapt’ door foute mensen

11:54 Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid oud-bokskampioen Rudi Lubbers en zijn partner Ria te helpen als ze in nood zijn. De twee bivakkeren onder erbarmelijke omstandigheden in een busje op een afgelegen plek in Bulgarije. Gevreesd wordt voor hun leven. Inmiddels is een crowdfundingsactie gestart en wil een advocaat vechten voor zijn rehabilitatie.