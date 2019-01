Moordenaar van Oma Toni vecht uitzetting aan: ‘In Irak niemand om op terug te vallen’

De moordenaar van de 96-jarige Amsterdamse ‘oma Toni’ wil via de rechter uitzetting naar zijn geboorteland Irak voorkomen. De 27-jarige Vino H. zit nu in een tbs-kliniek. Hij werd in 2016 door het gerechtshof veroordeeld voor moord, maar kreeg vanwege volledige ontoerekeningsvatbaarheid alleen tbs met dwangverpleging opgelegd. De man stond vandaag voor de rechter in Groningen.

,,In Irak heeft hij niemand om op terug te vallen en is het de vraag of de behandeling daar wordt voortgezet”, zei de advocaat van H. vandaag, meldt Dagblad van het Noorden. Juist door de steun van zijn moeder en zus zou H. hier een positieve ontwikkeling doormaken. Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dat geen reden om zijn vergunning niet in te trekken. Volgens het IND kunnen moeder en zus hem altijd in Irak opzoeken.

Naast de advocaat van H. richtte ook zijn zus zich nog tot de rechter. ,,Als mijn broer maar een beetje toerekeningsvatbaar was geweest had ik mij niet zo ingezet”, zei de zus tegen de rechter. ,,Vino was in 2015 niet zichzelf, nu wel. We vragen u of u dit mee wilt nemen in uw overweging.”

Oma Toni

Vinwar ‘Vino’ H. stak op 19 maart 2015 ‘oma’ Toni Heeremans-de Jong neer, vlak bij haar huis in de Amsterdamse Pijp. De gruwelijke moord zorgde voor totale verbijstering en veel verdriet. De bejaarde vrouw was nog gezond en leefde zelfstandig. Oma Toni, die al sinds haar 18de in de Govert Flinckstraat woonde, was een bekende in de buurt. Na haar dood kreeg haar familie duizenden steunbetuigingen.

Ze overleed 3,5 week later aan haar verwondingen. Tijdens de rechtszaak later speelde ook de vraag: is ze ook daadwerkelijk aan haar verwondingen overleden? Bovendien koos ze er na drie weken ziekenhuis zelf voor om niet verder behandeld te worden. Maar de rechtbank achtte Vino H. wel degelijk verantwoordelijk voor haar dood.