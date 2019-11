Moordenaar van Humeyra overgeplaatst na bedreigen Peter R. de Vries

Bekir E. (32) sprak op 11 november telefonisch met iemand over De Vries en Van den Heuvel. Bekir zou, zo meldt De Vries, in dat telefoongesprek gezegd hebben: ‘Hé broer, als ik een lange straf krijg gaan we op mijn manier John van den Heuvel bedreigen, want die kankerlijer heeft slecht over mij gepraat. En als klap op de vuurpijl gaan we die hazenlip van een Peter R. de Vries bedreigen’.



Justitie beoordeelde het afgeluisterde telefoongesprek als ernstig en heeft Bekir daarop overgeplaatst naar een afdeling voor problematische gedetineerden, aldus De Vries. Het stoort de misdaadverslaggever dat hij dit via via moest horen. ,,Ik heb dat ook even met John besproken, daar gaan wij wel opheldering over vragen. Ik vind dat wij hiervan op de hoogte hadden moeten worden gebracht,” zegt De Vries tegen deze site. Tegen Bekir zal vanwege de bedreiging nog aangifte worden gedaan.