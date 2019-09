Moorden op advocaten zijn zeldzaam

Evert Hingst: De 36-jarige Evert Hingst werd op 31 oktober 2005 geliquideerd voor zijn huis in Amsterdam. Was advocaat van de onderwereld, was onder meer raadsman van topcrimineel John Mieremet. Hingst zelf werd verdacht van witwassen. De moord is nooit opgehelderd.

Machiel Pul: De 32-jarige advocaat Machiel Pul werd doodgestoken op zijn kantoor in Doetinchem. De dader was een 18-jarige man uit Gendringen. Zijn ouders lagen in scheiding en de vermoorde advocaat stond de moeder bij. De man wordt veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf.

Andere advocaten overleefden de aanval op hun leven.

Zo werd een advocaat in Waalre in 2013 van dichtbij beschoten voor zijn huis. Hij wist de kogel te ontwijken en raakte lichtgewond. Eerder was geprobeerd zijn kantoor in brand te steken.

In 2001 werd een bomaanslag gepleegd op het kantoor van advocaat Paul Bovens in Utrecht. Een paar maanden later stopte hij met zijn praktijk.

In 2017 werd een advocate in Zoetermeer op kantoor in haar gezicht gestoken. De steker zelf is nooit gepakt en het motief is niet duidelijk geworden. Twee handlangers werden veroordeeld, een derde verdachte werd vrijgesproken.

Een Overijsselse advocate moest in 2017 onderduiken. Ze stond een veroordeelde moordenaar bij en werd bedreigd door de vader van het slachtoffer. Die kreeg daar een voorwaardelijke werkstraf voor.