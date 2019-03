Moorden na 16 jaar nog niet opgelost: ‘Nabestaanden cold case zitten in niemandsland’

GroenLinks-Kamerlid krijgt wekelijks een selfie van naakte mannen

6 maart ,,Hoi schatje, wil je met me afspreken?” Vergezeld van een selfie van het naakte onderlijf. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld uit Nijmegen krijgt ze wekelijks, zegt ze in een interview met De Gelderlander in het kader van Internationale Vrouwendag (8 maart). ,,Of soms dagelijks.” ‘Lege berichtjes, noemt ze ze. ,,Soms staat er alleen ‘hoi, hoe gaat het?’ Maar het komt altijd van mannen, nooit van vrouwen.”