Mooie stranddagen in aantocht: ‘Kans op zomerse dagen met 25 graden‘

Vooral in de kustgebieden kan de temperatuur bij noorden- tot noordoostenwind blijven steken op 15 tot 18 graden. Als de wind meer uit het oosten blaast, kan het tussen de 20 en 25 graden worden. De kans op zomerse dagen met maxima van 25 graden en meer is het grootst in het zuidoosten en oosten. Weeronline denkt dat het ook aan de westkust met een oostenwind warm genoeg wordt voor een dagje strand, hoewel het zeewater nu nog maar een graad of 14 is.