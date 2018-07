Mooi weer brengt zwemmers in problemen: een dode en mensen vermist

In het IJmeer werd gisteravond het lichaam van een vermiste zwemmer (59) gevonden. De man was aan het einde van de middag gaan zwemmen, maar keerde niet terug. Hij had zijn persoonlijke spullen op het strand bij Blijburg achtergelaten.



Ook bij het strandbad aan de Enodedreef in het Noord-Brabantse Nuenen ging het mis. Daar werd gisteren urenlang tevergeefs gezocht naar een vrouw die niet terugkeerde van een snorkelduik. De vrouw was op het water aan het snorkelen, met een loodgordel om. Gedurende de middag liet ze zich om de tijd zien aan haar familie op de kant. Toen die echter al enige tijd niets van haar gezien hadden, werden hulpdiensten ingeschakeld.



De brandweer heeft tevergeefs het oppervlak van het water afgezocht. Omdat de hoop op overleving is opgegeven, namen duikers het daarna van de politie het over. Zij zochten gisteren tot in de avond de bodem af. Vanochtend gaat de zoektocht verder.