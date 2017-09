Monteurs gewond bij flinke brand en explosie in windmolen

Kans op instortenEen windmolen in Zeewolde staat in brand. Twee monteurs die bij het uitbreken van de brand in de molen aanwezig waren, zijn gewond geraakt aan hun handen. De kans bestaat dat de molen instort.

De brand brak even na 12.00 uur uit waarna de brandweer met groot materieel ter plaatse ging. Vissers in de omgeving hoorden een explosie en belden de hulpdiensten. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om de aanwezige monteurs te helpen. Zij bleken brandwonden aan hun handen te hebben, waarvan de ernst nog niet duidelijk is. Mogelijk hebben ze ook rook ingeademd.

Uitbranden

Aangezien de brandhaard zich op grote hoogte bevindt en het lokale brandweerkorps niet beschikt over de juiste middelen om zo'n brand te bestrijden, is besloten de windmolen uit te laten branden.



,,Er was eerst nog sprake van de komst van een gespecialiseerd team met een kraan uit Haaglanden, maar dat zou veel te lang duren'', verklaart woordvoerder Geertjan Veenstra het besluit van de brandweer.

Instorten

Het laten uitbranden van de molen neemt echter wel risico's met zich mee. De molen zou namelijk kunnen instorten. ,,Ja, die kans is zeker aanwezig. Daarom hebben we de omgeving afgezet en komen we niet dichterbij dan anderhalf keer de valschaduw.'' Ook is het denkbaar dat de wieken loslaten.