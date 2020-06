Monsterproces MH17 vandaag hervat

Deze man geeft 8000 arbeidsmi­gran­ten een baan in Nederland: ‘Werken in een slachthuis is niet zwaar’

7:37 Arbeidsmigranten die in thuisisolatie moeten of apart worden gezet op een schip in Arnhem. Bedrijven die op slot gaan nadat personeel met te kleine busjes is aangevoerd. De coronacrisis legt de vinger op de werkomstandigheden in de vleesindustrie. Wie is de man aan het hoofd van De Horizon groep in Velp, de grootste onderneming in de sector?