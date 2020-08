Mondkapjes mogen blijven, Viruswaarheid verliest rechtszaak

De advocaten van de veiligheidsregio zeiden maandag dat het invoeren van een mondkapjesplicht wel mag, zeker op deze bescheiden schaal (enkele locaties in Amsterdam). Met de maatregel hoopt de veiligheidsregio meer bewustzijn bij mensen te creëren, zodat ze zich beter aan de 1,5 meterregel houden. Dat het niet bewezen is of een mondkapje echt besmetting kan tegengaan, erkent de veiligheidsregio.



De rechter is meegegaan in de argumentatie van de veiligheidsregio. Volgens de rechter in Amsterdam wordt er verschillend gedacht over de vraag of de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening voor mondkapjes – juridisch gezien - mocht uitvaardigden. Volgens de rechtbank moet een rechter ‘terughoudend toetsen’ of een regeling al dan niet rechtmatig is. Omdat daar in dit geval wisselend over wordt gedacht, komt de rechter ‘terughoudend’ tot de conclusie: het is niet onrechtmatig.