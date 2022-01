Mondkap van stof lijkt passé: OMT adviseert medische mondmaskers binnen én buiten

Paul is de eerste Nederlan­der die de paus advies geeft: ‘De paus zal de wonden moeten helen’

In kerkelijk Nederland is hij een BN’er. En ook in Vaticaanstad is Paul van Geest een bekendheid. Hij is namelijk als eerste Nederlander benoemd tot adviseur van de paus. Hij heeft connecties tot in de hoogste kringen, ‘maar loop niet zomaar even bij hem binnen’.

