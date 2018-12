Mondje dicht! Ambtenaren knepen oogje toe bij ‘handel in baby's’

In de zomer van 1971 schrijft de Nederlandse consul in de Braziliaanse stad Curitiba een kort briefje. Hij beschikt over ‘volledige inlichtingen’ over adoptie, maar wil dat liever mondeling bespreken. ,,De aard van de zaak maakte het niet mogelijk hier schriftelijk al te diep op in te gaan. Er zijn goede mogelijkheden voor het door U genoemde echtpaar.’’



Wie de ‘U’ in de brief is, blijft geheim. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de naam gewist. Het is een van de documenten die Patrick Noordoven, zelf in 1980 illegaal uit Brazilië geadopteerd, na een lange procedure boven tafel kreeg.