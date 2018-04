Moment van de waarheid voor Yanairo en andere groep-achters: de cito!

En dus is er de afgelopen maanden flink geoefend. Niet zozeer om de kinderen ineens allemaal nieuwe dingen te leren, maar wel om ze goed voor te bereiden op de toets die toch net wat anders is dan wat de leerlingen gewend zijn. ,,We zijn al in december begonnen ze het boekje te laten zien. Ze moeten er toch een beetje vertrouwd mee raken. De vragen staan bijvoorbeeld door elkaar'', verklaart Agathe Vermeulen, leraar groep 8 op 't Noorderlicht in Goes.



Bovendien kan een goed eindtoetsresultaat alsnog tot een hoger schooladvies leiden. Leerlingen die hoger scoren, hebben recht op een gesprek met de meester of juf. Daarin kan worden besloten dat het kind toch naar een andere schoolsoort mag. ,,Je merkt dat sommige leerlingen druk voelen om goed te presteren. Ze hebben dan bijvoorbeeld een vmbo-t advies, maar willen per se naar de havo'', merkt John Bloemscheer, leerkracht van groep 8 op de Arnhemse Dr. W. Dreesschool. Bij een enkeling lukt dat. Bloemscheer: ,,Voor hen is deze toets een tweede kans.''



Groep 8'er Yanairo raakte juist van die gedachte in de stress. Hij heeft een mavo-advies op zak en staat op een school naar zijn zin ingeschreven. Maar wat als hij toch ineens de toets goed maakt? ,,Hij vroeg of hij dan hoger moet. En maakte zich zorgen over wat er zou gebeuren als hij dat niveau vervolgens niet zou aankunnen'', vertelt zijn moeder. Maar die angst heeft ze kunnen wegnemen. Jansen: ,,Ik heb hem goed duidelijk gemaakt dat we weten wat hij kan en dat de meester ook echt niet anders over hem gaat denken na de toets. Het is leuk als hij het goed maakt, maar anders is het ook goed.''