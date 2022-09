Mogelijke moeder (39) dood gevonden baby Sem blijft twee weken langer vastzitten

De vrouw werd eerder deze week aangehouden door de politie. Ze wordt ervan verdacht in 2006 een pasgeboren baby te hebben gedood en achtergelaten in het water van de Kapperskolk in de wijk De Hoop in Doetinchem.



De vrouw was toen waarschijnlijk 23 jaar. Ze is inmiddels verhoord door de politie. Of ze al dan niet heeft bekend, wil de politie niet zeggen. Er wordt onder meer DNA-onderzoek gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut, waarbij wordt gekeken of er verwantschap is tussen de vrouw en het babylijkje.



Ondanks groot onderzoek van de politie - er waren in eerste instantie 25 rechercheurs opgezet - werden de ouders van de baby (die de naam Sem Vijverberg kreeg) niet getraceerd. In een ultieme poging vroeg de politie in maart en april 2021 opnieuw aandacht voor de zaak. Dat leverde tachtig tips op, waaronder een aantal anonieme. Een van de anonieme tips heeft geleid tot de aanhouding van de vrouw.