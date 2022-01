Mogelijke doorbraak in onderzoek doodgeschoten moeder Rosleny (28), verdachte opgepakt

In het programma Opsporing Verzocht heeft de politie meerdere keren gevraagd naar meer informatie en getuigenverklaringen. In een uitzending begin 2017 bleek dat er mogelijk een fietser betrokken was bij de dood van de vrouw. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw op de bewuste ochtend mogelijk is opgewacht en achtervolgd door een fietser. Het is niet duidelijk of de aangehouden verdachte die fietser is.