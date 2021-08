Mogelijk verkeerde persoon ontvoerd in Cruquius, slachtoffer nog vermist

video Advocaten Nabil B. snoeihard over NCTV na dood Peter R. de Vries: ‘Onvoldoen­de naar ons geluisterd’

5 augustus De advocaten van Nabil B. halen op een speciaal ingelaste persconferentie snoeihard uit naar de NCTV over de in hun ogen ‘lakse beveiliging’ van alle betrokkenen in het Marengo-proces, waaronder die van Peter R. de Vries. ,,Er werd onvoldoende naar ons geluisterd. Zelfs tot op de dag van vandaag, na de dood van Peter, is het allemaal nog steeds onvoldoende”, zegt raadsman Peter Schouten op de beveiligde persconferentie. De advocaten van de kroongetuige eisen een onafhankelijk én breder onderzoek naar de drie moorden, die volgens hen gelieerd zijn aan het Marengo-proces.