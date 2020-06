Mogelijk snel coronaproof vliegen met speciaal beschermingsglas

Inburge­ring Syrische statushou­ders gaat steeds beter

6:41 Syrische statushouders sluiten hun inburgeringscursus steeds vaker met succes af. Ook hun beheersing van de Nederlandse taal is de laatste twee jaar flink verbeterd. Had in 2017 zo'n 11 procent van de Syrische statushouders een betaalde baan, vorig jaar was dat 34 procent.